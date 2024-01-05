Москва, 5 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили 1200 машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) противника, сообщили 5 января в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолётов, 264 вертолёта, 10 459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 483 танка и других боевых бронированных машин, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 100 единиц специальной военной автомобильной техники», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение минувшей недели ВС России уничтожили в зоне проведения специальной военной операции три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и «Ольха», отметил также Конашенков.

В ночь на 5 января в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области выпущенные ВСУ десять ракет РСЗО «Ольха».

Днём ранее в ведомстве проинформировали, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

5 января в Минобороны также рассказали о нанесении за минувшую неделю 41 группового и одного массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

За неделю были отражены девять атак ВСУ на донецком направлении, пять — на южнодонецком, четыре — на краснолиманском. В указанный период потери противника только на этих трёх направлениях составили более 3500 человек.