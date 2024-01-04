Белгород, 5 января, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Минобороны сообщило об уничтожении десятка ракет ВСУ над Белгородской областью.

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По информации военного ведомства, в 23:40 4 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом десять ракет РСЗО «Ольха», выпущенных с украинской стороны.

Таким образом, в очередной раз была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 4 января предупредил жителей об авиационной опасности со стороны киевских боевиков. Была объявлена сирена ракетной опасности.

На Украине поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население об опасности с воздуха в восьми областях: Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным.