Москва, 3 января, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ, сообщили 3 января в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У», — говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности. На заседании оперативного штаба 8 января будет рассматриваться вопрос о продлении школьных каникул, также сообщил он.