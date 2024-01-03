Москва, 4 января, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза Росси Дмитрий Медведев не стеснялся в выражениях, комментируя 3 января отказ МИД Франции осудить удары киевских боевиков по Белгороду. В своём Telegram-канале он оставил эмоциональное сообщение с матами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… И сейчас убедились в этом», — написал Медведев.

Бурные эмоции у заместителя председателя Совбеза РФ вызвало заявление французского МИД о том, что удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса это право Украины на самооборону.

«Уроды», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали центральные кварталы Белгорода с помощью ракет РСЗО «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. В результате теракта погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

МИД Франции отказался осудить ракетные удары киевского режима по Белгороду. В ведомстве заявили, что Украина якобы осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано также заявил, что Украина имеет право на оборону. Он подчеркнул, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода.

Президент России Владимир Путин заявил, что обстрел ВСУ центра Белгорода является терактом. Глава государства отметил, что это целенаправленный удар по гражданскому населению.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны РФ нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что среди прочих военных объектов российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.