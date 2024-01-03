Париж, 3 января, 2024, 17:01 — ИА Регнум. МИД Франции отказался осудить ракетные удары киевского режима по Белгороду, из-за которых погибли 25 человек.

РИА Новости

На ежедневном брифинге 3 января журналисты попросили представителя французского МИД обозначить позицию страны относительно ракетных ударов ВСУ с применением запрещённых кассетных боеприпасов.

В ведомстве проигнорировали вопрос, заявив, что киевский режим якобы осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.

Как ранее сообщало ИА Регнум, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода. На вопрос, поддерживает ли Евросоюз целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведённых в странах ЕС систем залпового огня и кассетных боеприпасов, он ответил, что киевский режим имеет право на оборону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова Стано в связи с ситуацией в Белгороде говорят о том, что Запад узаконил беззаконие.

ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. В результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что обстрел ВСУ центра Белгорода является терактом. Он подчеркнул, что это целенаправленный удар по гражданскому населению.