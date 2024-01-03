Брюссель, 3 января, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Украина имеет право на оборону. Так он ответил на вопрос ТАСС об ударе ВСУ по мирным жителям Белгорода.

Антон Вергун/РИА Новости Последствия удара украинских войск по центру Белгорода

«В целом Украина имеет законное право защищать себя от <…> агрессии», — заявил Стано, отвечая на вопрос, поддерживает ли Евросоюз целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведённых в странах ЕС систем залпового огня и кассетных боеприпасов.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода.

«Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия», — приводит агентство слова Стано, который обвинил Россию в «манипуляциях, постоянной лжи и пропаганде».

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. В результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

Разрушения после массированной атаки украинской армии выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба.

Президент России Владимир Путин заявил, что обстрел ВСУ центра Белгорода является терактом. Он подчеркнул, что это целенаправленный удар по гражданскому населению.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны России нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что, среди прочих военных объектов российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.