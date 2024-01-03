Москва, 3 января, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано в связи с ситуацией в Белгороде говорят о том, что Запад узаконил беззаконие. Об этом 3 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Западные страны узаконили беззаконие и придумали этому название — «миропорядок, основанный на правилах», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Стано заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода. На вопрос, поддерживает ли Евросоюз целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведённых в странах ЕС систем залпового огня и кассетных боеприпасов, он ответил, что киевский режим имеет право на оборону.

ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. В результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что обстрел ВСУ центра Белгорода является терактом. Он подчеркнул, что это целенаправленный удар по гражданскому населению.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны РФ нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что среди прочих военных объектов российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.