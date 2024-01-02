Киев, 3 января, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком назвал количество ударов по Украине за последние дни.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«За последние пять суток <…> по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов», — написал Зеленский 2 января в своём Telegram-канале.

Во время разговора он поблагодарил британского премьера за «вклад в прочность украинской ПВО».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что к концу 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины получили повреждения или были уничтожены в результате взрывов.

30 декабря 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили свыше 450 квартир и 12 частных домов.

В первые дни 2024 года российские военные нанесли групповой удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Атака по украинским предприятиям проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности и БПЛА. Цели находились в Киеве и его пригородах. В Минобороны подчеркнули, что все объекты поражены.