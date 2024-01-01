Киев, 1 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. К концу 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины получили повреждения или были уничтожены в результате взрывов, заявил в интервью изданию «Украинская правда» заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украина продолжает перевозить грузы по «временному коридору» в Чёрном море, об открытии которого власти страны объявили в августе 2022 года после прекращения действия «зерновой сделки», сказал Васьков.

«За время работы этого пути 10,6 млн тонн грузов (перевезено — Прим. ред.). Это преимущественно всё экспорт, чисто коммерческие грузы», — сказал чиновник.

Черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала в течение года с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а ни одно из условий российской стороны выполнено не было.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны РФ объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Все страны, под флагами которых идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

В октябре 2023 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что зернохранилища и портовая инфраструктура Украины в случае их использования для хранения боеприпасов и военной техники будут уничтожаться.

29 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. Вооружённые силы России также поразили места размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Вооружённые силы России бьют на Украине по объектам военного и инфраструктурного характера, а Киев не способен предсказать дальнейшие шаги ВС РФ в этом направлении, поскольку Россия не привязывает свои удары к каким-либо символическим датам или событиям, отмечал в свою очередь советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.