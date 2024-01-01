Москва, 1 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В списке возможных кандидатов на выборах президента РФ находятся 11 человек, двое из них подали документы на регистрацию. Об этом 1 января сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«На данный момент в списке возможных кандидатов 11 фамилий, из них двое уже подали сегодня документы на регистрацию», — приводит слова Булаева ТАСС.

Он добавил, что ещё более чем 30 человек, оповестившие ранее о намерении принять участие в выборах, до этого этапа не дошли.

Как ранее передавало ИА Регнум, документы для регистрации Николая Харитонова кандидатом в президенты России от КПРФ подадут в ЦИК 3 января. Решение о его выдвижении было принято на съезде партии 23 декабря.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 1 января подал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента РФ в марте 2024 года.

В этот же день свою кандидатуру в президенты России зарегистрировал в ЦИК вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди», и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах. С такой просьбой к российскому лидеру обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Путин в свою очередь ответил согласием.

Всего намерение баллотироваться в президенты России в 2024 году выразили 33 кандидата. Девять кандидатов намерены выдвигаться от партий и 24 как самовыдвиженцы.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта.