Москва, 1 января, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков 1 января подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты России от партии «Новые люди», передаёт «РИА Новости».

Кирилл Зыков/РИА Новости Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков

Съезд партии выдвинул Даванкова кандидатом в президенты 24 декабря. Позднее ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии и разрешил Даванкову открыть специальный счёт для формирования избирательного фонда.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января документы для регистрации кандидатом в президенты России от ЛДПР подал председатель этой партии Леонид Слуцкий.

Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента страны состоится впервые. Досрочное голосование пройдёт в период с 25 февраля по 14 марта.

Намерение баллотироваться в президенты выразили 33 кандидата. Девять из них намерены выдвигаться от партий, 24 — как самовыдвиженцы. Решение о регистрации кандидатов должно быть принято ЦИК до 10 февраля.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах. С соответствующей просьбой к президенту обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Путин заявил, что в разное время у него были «разные мысли» по этому поводу, но в конце концов он принял решение выдвигаться.

Путин идёт на президентские выборы 2024 года в качестве самовыдвиженца, но в то же время опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения, отметил ранее в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Эксперт отметил широкий круг лиц, которые высказались в поддержку кандидатуры действующего главы государства, и назвал символичным, что среди поддержавших Путина есть и оппозиционная парламентская партия «Справедливая Россия».