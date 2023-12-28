Москва, 28 декабря, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Участвовать в президентских выборах в настоящее время намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца, сообщила 28 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

«В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий», — заявила глава ЦИК.

Всего, по её словам, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 33 человека. При этом, как уточнила Памфилова, документы в ЦИК для участия в выборах подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут в три дня с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Президент России Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах.

Всего намерение баллотироваться в президенты России выразили 33 кандидата. Среди них председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от партии КПРФ.