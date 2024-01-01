Москва, 1 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для регистрации своей кандидатуры на выборах президента РФ в марте 2024 года, сообщил 1 января член ЦИК РФ Антон Лопатин.

«Сегодня в ЦИК приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию Слуцкого кандидатом в президенты», — сказал он в беседе с лидером партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем во время процедуры подачи им документов в Центризбирком, передаёт ТАСС.

На внеочередном, XXXV съезде ЛДПР Слуцкого выдвинули в качестве кандидата на выборы президента. Политик возглавил партию после смерти её основателя и лидера Владимира Жириновского.

Как передавало ИА Регнум, президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Известно также, что досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах. С такой просьбой к российскому лидеру обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Путин в свою очередь ответил согласием.

Всего намерение баллотироваться в президенты России в 2024 году выразили 33 кандидата. Девять кандидатов намерены выдвигаться от партий и 24 — как самовыдвиженцы. Как уточнила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, документы для участия в выборах подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.