Москва, 26 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Намерение баллотироваться в президенты России выразили на сегодняшний день 33 человека, сообщил 26 декабря зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

ЦИК РФ Встреча в ЦИК

Выборы президента в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Президент Владимир Путин в 8 декабря сообщил, что принял решение баллотироваться на новый срок.

Через десять дней пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин подал документы для участия в выборах в ЦИК. Эту информацию подтвердил Центризбирком.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 20 декабря сообщила, что поступило 16 заявок от потенциальных кандидатов на предстоящих выборах. Через три дня она сообщила, что количество претендентов на пост президента увеличилось до 29 человек.