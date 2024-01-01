Москва, 1 января, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Документы для регистрации Николая Харитонова кандидатом в президенты России от КПРФ подадут в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 3 января, сообщил 1 января первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.

Кирилл Зыков/РИА Новости Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов

«Все документы Николая Михайловича Харитонова готовы для сдачи на регистрацию и будут поданы 3 января», — сказал Афонин, слова которого приводит ТАСС.

Решение о выдвижении Харитонова было принято на съезде КПРФ 23 декабря. Депутат участвовал от партии в президентской кампании 20 лет назад. Тогда он занял второе место и набрал 13,69% голосов избирателей.

Как передавало ИА Регнум, 1 января лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для регистрации своей кандидатуры на выборах президента РФ в марте 2024 года.

В этот же день свою кандидатуру в президенты России зарегистрировал в ЦИК вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди», и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах. С такой просьбой к российскому лидеру обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Путин в свою очередь ответил согласием.

Всего намерение баллотироваться в президенты России в 2024 году выразили 33 кандидата. Девять кандидатов намерены выдвигаться от партий и 24 — как самовыдвиженцы.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Известно также, что досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта.