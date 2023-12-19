Москва, 19 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Внеочередной XXXV съезд ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента России. Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на них продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.

Сергей Савостьянов/ТАСС Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт (ныне Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, МЭСИ) по специальности «менеджмент». Доктор экономических наук.

С 1999 года — депутат Госдумы от ЛДПР. Спустя год стал заместителем руководителя делегации Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Координировал депутатскую группу по связям с парламентом Французской Республики.

Возглавил ЛДПР после смерти лидера партии Владимира Жириновского.

18 декабря президент России Владимир Путин стал первым из претендентов, кто подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы государства в ЦИК.

Центризбирком принял документы Путина.

Как передавало ИА Регнум, Путин сообщил о намерении пойти на выборы после просьбы отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма. Тогда он после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других россиян пойти выдвигаться на новый срок.

9 декабря в штабе «Народного фронта» собралась инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом. Её создали общественники и активисты сразу после того, как президент объявил о своём решении, в неё вошли представители всех профессий: учёные, военные, политики, а также врачи, учителя, артисты и спортсмены. Среди них, в частности, Сергей Карякин, Джефф Монсон, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Владимир Машков, Валерией Гергиев, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Захар.

Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, показал опрос, результаты которого опубликовал 15 декабря ВЦИОМ. 76% участников опроса в целом одобряют его деятельность на посту главы государства. По данным фонда «Общественное мнение», выдвижение Путина на новый президентский срок одобряют 70% граждан страны.

Западные страны уже начали подготовку к провокациям на президентских выборах в России, но в Москве готовы к отражению атак, отмечала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Российская избирательная система относится к числу самых передовых в мире по уровню прозрачности и степени организации контроля за ходом выборов, сказала Памфилова.