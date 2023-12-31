Москва, 31 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. США остерегаются рушить отношения с Россией, но и уважать интересы Москвы Вашингтон не готов, сообщил 31 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ting Shen/XinHua/Global Look Press

«Хотя Белый дом пока и остерегается рушить всё, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному <…> американцы пока явно не готовы», — заявил Лавров в интервью «РИА Новости».

Как пояснил глава МИД России, выйти на формулу мирного сосуществования и взаимодействия в ряде областей Россия и США смогут лишь после того, как Вашингтон начнёт договариваться по-серьёзному.

В очередной раз Лавров напомнил, что США отрицают реалии многополярного мира и мыслят в категории собственного превосходства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября в МИД России заявили, что российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе и могут в любой момент разорваться окончательно. В ведомстве пояснили, что такая ситуация сложилась по вине США, которые демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на смену режима и организацию внутрироссийской смуты.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 ноября заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле. Вместе с тем он подчеркнул, что в будущем диалог двух стран придётся возобновить.

Президент России Владимир Путин 4 октября заявил о постепенном избавлении мира от диктатуры некоторых стран, пытающихся навязывать свои условия другим. Он подчеркнул, что для этого необходим многополярный мир. Россия всегда была готова внести огромный вклад в новое мироустройство.

Во время выступления в клубе «Валдай» 5 октября глава государства назвал условия для прочного мира. В этой связи президент выделил ощущение безопасности каждой страной мира, понимание уважения её мнения, осознание всеобщего равноправия.