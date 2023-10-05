Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова внести огромный вклад в новое мироустройство, но эту готовность к взаимодействию некоторые превратно поняли как покорность. Об этом он сказал 5 октября на пленарной сессии Валдайского клуба.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент России Владимир Путин

Как отметил российский лидер, на первом клубном заседании около 20 лет назад Россия только выходила на новый этап развития, восстанавливаясь после распада СССР и включаясь в строительство нового справедливого мироустройства. Тогда, подчеркнул Путин, Россия была способна внести в него огромный вклад, но это было понятно неверно.

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«К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли, как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что многообразность мира невозможно подчинить одной схеме пусть даже мощного западного мира, веками ведущего колониальную политику.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления глава государства подчеркнул, что тренд на многополярный мир будет только усиливаться. По словам российского лидера, тенденция неизбежна, а те, кто попытается ей препятствовать, проиграют.

Позднее, 20 сентября, Путин отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение —стратегический вектор всей мировой политики.

Через несколько дней, 29 сентября, во время открытия конференции «Россия — Латинская Америка», глава государства сравнил Россию и Латинскую Америку и отметил, что страна стремится к многополярному мироустройству. Как подчеркнул Путин, прибытие латиноамериканской стороны на мероприятие само по себе означает стремление развивать партнёрство, и Россия в свою очередь готова к сотрудничеству.

В ходе пленарной сессии «Разговор на равных» 4 октября президент подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.