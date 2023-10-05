Путин назвал условие для прочного мира
Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В международной системе, в которой царит произвол, под ударом может оказаться кто угодно, если та или иная страна не понравилась гегемону. Об этом 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила и перешли все грани.
«Россия самая большая и крупная страна в мире, нет у нас никаких интересов с точки зрения дополнительных территорий», ― заявил российский лидер.
Он добавил, что у страны есть ещё много своих неосвоенных территорий ― Сибирь и Дальний Восток.
По словам Путина, украинский кризис ― не территориальный конфликт. Вопрос стоит намного шире и фундаментальнее. Речь идёт о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.
«Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается. И что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить жить остальных так, как это угодно гегемону», ― сказал российский лидер.
В 2023 году Валдайский клуб проводит юбилейное, 20-е заседание на Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет с 2 по 5 октября.
Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в ходе выступления на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности «Разговор на равных» президент России заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу, что вряд ли кому-то может понравиться. Именно поэтому процесс построения более демократичного, честного и справедливого для большинства человечества миропорядка необходим, отметил российский лидер.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. Он отметил, что после саммита G20 в Нью-Дели Западу стоит задуматься, как долго он сможет продолжать вести линию на доминирование.