Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В международной системе, в которой царит произвол, под ударом может оказаться кто угодно, если та или иная страна не понравилась гегемону. Об этом 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Кадр из видео Владимир Путин выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай»

Глава государства отметил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила и перешли все грани.

«Россия самая большая и крупная страна в мире, нет у нас никаких интересов с точки зрения дополнительных территорий», ― заявил российский лидер.

Он добавил, что у страны есть ещё много своих неосвоенных территорий ― Сибирь и Дальний Восток.

По словам Путина, украинский кризис ― не территориальный конфликт. Вопрос стоит намного шире и фундаментальнее. Речь идёт о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

«Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается. И что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить жить остальных так, как это угодно гегемону», ― сказал российский лидер.

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В 2023 году Валдайский клуб проводит юбилейное, 20-е заседание на Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет с 2 по 5 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в ходе выступления на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности «Разговор на равных» президент России заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу, что вряд ли кому-то может понравиться. Именно поэтому процесс построения более демократичного, честного и справедливого для большинства человечества миропорядка необходим, отметил российский лидер.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. Он отметил, что после саммита G20 в Нью-Дели Западу стоит задуматься, как долго он сможет продолжать вести линию на доминирование.