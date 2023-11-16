Москва, 16 ноября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе и могут в любой момент разорваться окончательно. Об этом 16 ноября по случаю 90-летия восстановления дипломатических отношений Москвы и Вашингтона заявили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве подчеркнули, что такая ситуация сложилась по вине США, которые демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на «смену режима» и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладывают значительные средства.

По словам дипломатов, первопричиной глубочайшего кризиса в отношениях двух стран стало то, что в Вашингтоне делают ставку на глобальное сдерживание Москвы и Пекина, а в конечном счёте — всего мирового большинства, несогласного с навязываемым Западом миропорядком. В МИД предупредили, что это может привести к катастрофическим последствиям.

«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, [отношения] предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающих маховик эскалации», ― говорится в сообщении на сайте МИД.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 ноября заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже «ниже нуля». Официальный представитель Кремля уточнил, что, так как обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, им в будущем в любом случае придётся возобновить диалог.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил мнение, что ослабление России противоречит национальным интересам США. По его мнению, слабая и нестабильная Россия не принесёт пользу американской безопасности, а лишь навредит.

Замглавы МИД Сергей Рябков 2 октября заявил, что Россия не видит перспектив в отношениях с США, пока они не одумаются и изменят свою политику. Он добавил, что Россия обсуждает с американской стороной только технические, визовые вопросы, а эпизодически — гуманитарные ситуации.