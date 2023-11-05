Москва, 5 ноября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Сейчас отношения России и Соединённых Штатов находятся «на нуле», однако в будущем диалог двух стран возобновить. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Отношения [России и США] находятся на нуле, и я бы сказал, даже ниже нуля», — отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что, так как обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, им в будущем в любом случае придётся возобновить свой диалог.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября в американском посольстве в Москве заявили о готовности США возобновить диалог с Россией по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Отмечалось, что Вашингтон хочет привлечь Москву к разработке новых рамок контроля над вооружениями.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 25 октября заявил, что Россия получила предложения от США по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, но в них нет ничего нового. Диплома уточнил, что Россия не готова пойти на предложения американской стороны без изменения ею враждебного курса в отношении Москвы.