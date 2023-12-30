Белгород, 31 декабря, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Количество погибших жителей Белгорода в результате массированного ракетного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до 21 человека, сообщил в ночь на 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на данный момент в тяжёлом состоянии находится 30 человек, у ещё 63 пострадавших — состояние средней тяжести. Кроме того, к настоящему времени повреждения выявили в 30 многоквартирных домах, 334 квартирах, трёх частных домовладениях и нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди которых детский сад, школа и лицей.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали о18 погибших и 111 получивших ранения в результате массированного обстрела Белгорода украинскими войсками.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ совершили ракетный обстрел центра Белгорода, в результате которого повреждены оказались около 40 объектов гражданской инфраструктуры. В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили большинство запущенных украинскими войсками ракет «Ольха» и РСЗО Vampire, в том числе с кассетной боевой частью.