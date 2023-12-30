Белгород, 31 декабря, 2023, 01:20 — ИА Регнум. В общей сложности 30 домов и 344 квартиры получили повреждения в Белгороде в результате обстрела города со стороны ВСУ, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

Кроме того, оказались повреждены три частных дома, школа, лицей и детский сад.

«К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад», — написал глава региона.

Он также проинформировал, что удалось установить владельцев 51 поврежденного автомобиля. Гладков добавил, что работы по оценке ущерба продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. В результате массированного удара, по последним данным, погиб 21 человек, в том числе трое детей. Ещё 110 человек, включая 17 несовершеннолетних, пострадали.

В Минобороны РФ отметили, что российские военные сбили большую часть ракет, которых выпустила по Белгороду украинская армия. Однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на город.