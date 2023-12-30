В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Белгород, 30 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности в Белгороде, подвергшемся 30 декабря ракетному обстрелу со стороны ВСУ, отменили. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладковв своём Telegram-канале.
«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — сообщил Гладков.
Как передавало ИА Регнум, Гладков сообщил об ударе ВСУ по центру Белгорода. Он заявил, что как минимум погибли двое детей и есть ранение. Губернатор объявил, что в городе запустили сирену ракетной опасности.
Кроме того, ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Валуйском округе. Повреждения получили 48 домов, один социальный объект, магазин, десятки хозяйственных построек. Кроме того, снаряд попал прямо в здание спорткомплекса.
Управление МЧС по Белгородской области сообщило, что в областном центре потушили все пожары, вспыхнувшие после ракетной атаки украинской армии.