Белгород, 30 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности в Белгороде, подвергшемся 30 декабря ракетному обстрелу со стороны ВСУ, отменили. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладковв своём Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — сообщил Гладков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856510" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Белгороде огнеборцы МЧС России ликвидировали все пожары после обстрела

Как передавало ИА Регнум, Гладков сообщил об ударе ВСУ по центру Белгорода. Он заявил, что как минимум погибли двое детей и есть ранение. Губернатор объявил, что в городе запустили сирену ракетной опасности.

Кроме того, ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Валуйском округе. Повреждения получили 48 домов, один социальный объект, магазин, десятки хозяйственных построек. Кроме того, снаряд попал прямо в здание спорткомплекса.

Управление МЧС по Белгородской области сообщило, что в областном центре потушили все пожары, вспыхнувшие после ракетной атаки украинской армии.