Киев, 30 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Украинцам, желающим погулять в новогоднюю ночь, пригрозили отправкой в военкоматы. Как заявил 30 декабря замначальника департамента превентивной деятельности украинской нацполиции Украины Анатолий Серединский, нарушителей комендантского часа направят в отделы полиции, откуда — в военкоматы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Национальная полиция будет доставлять людей в райотделы, чтобы установить, что случилось в жизни гражданина, если он сознательно пошёл на нарушение комендантского часа», — сказал он в эфире украинского телевидения.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат Рады Егор Чернев отметил, что это может произойти, если возникнет угроза потери государственности страны, а глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут отметил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей из-за ротации военных.

Позднее, 23 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. После этого замглавы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха сообщил, что эта мера коснётся его региона.

В начале сентября также стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе и последующее высшее образование, собираются лишить права на отсрочку от мобилизации. Авторы законопроекта не скрывали, что он направлен на увеличение мобилизационных возможностей украинских войск. В конце октября в Киеве начались проверки и постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявлял, что армия ощущает острую нехватку военных, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой. После этого член комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что призыв в ВСУ необходимо усилить из-за больших потерь на фронте, чтобы сформировать новые бригады и соединения.