Киев, 26 октября, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Призыв в Вооружённые силы Украины будет усилен в том числе из-за больших потерь на фронте. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на члена комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Рахманина.

Global look Press/Presidential Office of Ukraine

Депутат пояснил, что украинской армии необходимы силы, чтобы сформировать бригады, новые соединения.

«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», — сказал Рахманин.

Как сообщало ИА Регнум, в украинской армии ощущается острая нехватка военнослужащих, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой, заявил командир роты ВСУ Владислав Шевчук.

Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для жителей, мобилизационные ресурсы в стране опустошены. Об этом 23 октября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Для «отлова» как можно большего количества военнообязанных на Украине военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, поскольку мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан. Кроме этого, жители уезжают из страны всевозможными путями. Бегут даже те, у кого есть так называемые «белые билеты».

В течение месяца из страны уехали порядка 20 тысяч призывников с «белыми билетами».