На Украине анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
В Раде заявили о возможном усилении мобилизации на Украине из-за потерь ВСУ
Киев, 26 октября, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Призыв в Вооружённые силы Украины будет усилен в том числе из-за больших потерь на фронте. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на члена комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Рахманина.
Депутат пояснил, что украинской армии необходимы силы, чтобы сформировать бригады, новые соединения.
«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», — сказал Рахманин.
Как сообщало ИА Регнум, в украинской армии ощущается острая нехватка военнослужащих, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой, заявил командир роты ВСУ Владислав Шевчук.
Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для жителей, мобилизационные ресурсы в стране опустошены. Об этом 23 октября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Для «отлова» как можно большего количества военнообязанных на Украине военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, поскольку мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан. Кроме этого, жители уезжают из страны всевозможными путями. Бегут даже те, у кого есть так называемые «белые билеты».
В течение месяца из страны уехали порядка 20 тысяч призывников с «белыми билетами».