Киев, 17 августа, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев допустил, что если Украине будет угрожать потеря государственности, то в стране может быть объявлена всеобщая мобилизация.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на Украине есть четыре очереди мобилизации, и четвёртая предполагает, что на фронт идут все мужчины.

«Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации», — сказал депутат изданию «Новости. LIVE».

Чернев отметил, что если Украина будет в опасности и будет наблюдаться реальная угроза потерять государственность, тогда уйдут все.

Как передавало ИА Регнум, глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут 10 августа заявил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей. По его мнению, это обусловлено необходимостью ротации военных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе в корреспондентом ИА Регнум отметил, что власти Киева едва ли знают, каково сейчас реальное население Украины и тем более его половозрастная структура, чтобы проводить тотальную мобилизацию. По его мнению, к нехватке людей ВСУ привела стратегия «заваливания трупами» — потери велики, а значит, нужны дополнительные человеческие ресурсы.

Украинский военнопленный Николай Сухима рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. По его словам, к нему подъехали сотрудники военкомата, вручили повестку, забрали автомобиль, доставили в военкомат и отправили на передовую. Он отметил, что подготовка у мобилизованных была плохая, так как на полигон бойцов привозили только дважды, где на каждого выделялось по пять патронов на стрельбу. Он также отметил плохое отношение со стороны командования к мобилизованным, которых отправляли умирать на позициях.

Украинский военный Иван Ковальчук полгода скрывался от мобилизации, не желая воевать за депутатов и олигархов. Оказавшись в армии, он предпочёл сдаться в плен. Он рассказал, что работал в Киеве на стройке гипермаркета, жил в хостеле. Сотрудники военкомата приходили на стройобъект. Хозяйка хостела предупредила постояльцев, поэтому от «охотников за живым товаром» приходилось скрываться в закоулках стройки. Чтобы не попасться, Ковальчук несколько раз ночевал на работе вместе с другими коллегами призывного возраста.