Киев, 23 октября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой, заявил командир роты ВСУ Владислав Шевчук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — цитирует его издание Страна. ua.

По его словам, каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой, обязан служить.

Как сообщало ИА Регнум, сотни тысяч украинцев идут на всё, чтобы избежать мобилизации, заявила 13 октября замминистра обороны страны Наталия Калмыкова. Она отметила, что власти уже готовят законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса.

Через несколько дней начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал всех военнообязанных, в том числе женщин-медиков, явиться в военкоматы для обновления данных.