Киев, 25 августа, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил 25 августа, что в регионе усилят мобилизацию.

Global Look Press

«В целях выполнения планов администрация усиливает своё сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий», — привело его слова издание «Страна. ua».

Как уточнил Семенуха, для этого создадут специальные мобилизационные комиссии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат Рады Егор Чернев отметил, что её могут провести в случае угрозы потери государственности страны. По его словам, существует четыре очереди мобилизации, последняя означает призыв всех мужчин. Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут также говорил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей, что обусловлено ротацией военных. Однако замглавы Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с ИА Регнум отметил, что власти Киева едва ли знают, каково сейчас реальное население Украины и какова его половозрастная структура, чтобы проводить тотальную мобилизацию.

В то же время украинский военнопленный рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. По его словам, к мобилизованным на Украине плохо относятся и плохо их готовят. Другой пленный полгода скрывался от мобилизации, не желая воевать за депутатов и олигархов. Он работал на стройке, куда пришли из военкомата. Чтобы не попасться, мужчина ночевал на работе. 22 августа стало известно, что сотрудник военкомата в Киеве во время раздачи повесток на улице угрожал мужчине пистолетом. На видеозаписи инцидента видно, что группа сотрудников военкомата убеждает пешехода взять повестку, затем один из них достаёт пистолет, а другой начинает удерживать пытающегося скрыться прохожего. Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявлял, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.