Киев, 10 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей, заявил 10 августа глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. По его мнению, это обусловлено необходимостью ротации военных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это сейчас тотальная проблема — люди, которые год-полтора в окопах, физиологически требуют восстановления», — сказал Чмут в интервью украинскому «Новому Изданию».

Ранее Верховная рада Украины допустила проведение в стране всеобщей мобилизации. Как заявил украинский депутат Александр Дубинский, зимой 2023–2024 годов в стране могут объявить полную мобилизацию, и власти уже начали к этому готовиться. Россия, по его мнению, готовится к масштабным боевым действиям и уничтожению критической инфраструктуры Украины, поэтому для украинской стороны начинается крайне сложная фаза боевых действий.

В беседе с ИА Регнум замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин указал, что Киев едва ли знает, каково реальное население Украины и его половозрастная структура для проведения тотальной мобилизации. По мнению специалиста, власти Украины избегали её по политическим соображениям, чтобы не создавать большого внутреннего напряжения, чреватого госпереворотом. Храмчихин заявил, что сейчас очень сложно сказать, какую армию смогут выставить власти Украины, если проведут тотальную мобилизацию.

Как сообщалось, сотрудники украинских военкоматов пытаются задерживать мужчин призывного возраста в общественных местах, поскольку те уклоняются от повесток. Украинские СМИ ранее публиковали десятки видеозаписей о попытках граждан убежать от военкомов, некоторые из этих попыток сопровождались автомобильными погонями и стрельбой. В тот же самый момент антикоррупционные ведомства Украины задерживают военкомов за получение взяток.

Как отмечал президент России Владимир Путин, попытки ВСУ провести контрнаступление не приносят никакого результата и влекут огромные потери личного состава и техники. Только в июле 2022 года ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.