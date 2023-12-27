Москва, 27 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Разборки между различными ветвями власти и военным командованием на Украине — это внутреннее дело киевского режима и его западных кураторов, заявил 27 декабря на пресс-конференции российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

По итогам встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Москве Лавров ответил на ряд вопросов, заданных журналистами, в том числе касающихся ситуации на Украине.

«Насчёт разборок в Киеве между различными ветвями власти и армейским командованием я никаких комментариев делать не буду. Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне, поэтому пускай те, кто ей управляют, заботятся по этому конкретному поводу», — сказал Лавров.

Он также отметил, что вмешательство США всегда вредит подопечным странам.

Как сообщало ИА Регнум, издание Newsweek распространило информацию о том, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил о критическом недостатке военных ресурсов, в том числе оружия и боеприпасов. Ранее, комментируя освобождение российскими военными Марьинки в ДНР, он допустил, что через два-три месяца Украина лишится Авдеевки.

Залужный 26 декабря опроверг заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о мобилизации почти полумиллиона человек. В этот же день на украинских официальных сайтах опубликовали текст закона о мобилизации, снижающий возраст с 27 до 25 лет и отменяющий отсрочку для инвалидов III группы.

В Раде назвали это нововведение демонстрацией неуважения к жителям страны. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко 26 декабря заявила, что не будет голосовать за закон о мобилизации.