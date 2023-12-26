Киев, 26 декабря, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал законопроект об ужесточении мобилизации в эфире украинского телевидения 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс», — сказал Залужный.

При этом он с одной стороны опроверг озвученную главой киевского режима Владимиром Зеленским информацию о мобилизации почти полумиллиона человек, а с другой — подтвердил потребность армии в личном составе.

Помимо этого, главнокомандующий отметил, что запросы на Кабинет министров или Верховную Раду ВСУ не совершают.

Залужный признал, что у военных есть цифры по необходимым для украинской армии пополнениям. Как уточнил военный, эта цифра учитывает покрытие текущего некомплекта, формирование новых военных частей и также прогнозирование потерь ВСУ. Озвучивать конкретную цифру Залужный не стал.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Украины 26 декабря внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нём предлагается ограничить в правах украинских граждан в случае неявки в военкомат, ввести базовую военную службу для всех граждан Украины младше 25 лет, а также лишать свободы отказавшихся от прохождения военно-лечебной комиссии.

В беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил, что на Украине подготовились к массовым беспорядкам, вызванным недовольством граждан новым законопроектом о мобилизации. При этом, по его словам, любые пикеты будут подавлять жесточайшим образом. Он добавил, что новый законопроект если и не приведёт к масштабным гражданским столкновениям, то ознаменуется другим последствием, в частности, процесс легального и нелегального перехода границы усилится.