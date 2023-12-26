Киев, 27 декабря, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Украинская партия «Батькивщина» не станет голосовать в Верховной раде за новый законопроект о мобилизации на Украине, заявила лидер этой политической силы, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

(сс) Vadim Chuprina Юлия Тимошенко

Политик назвала указанную инициативу в представленном варианте неконституционной. Она пояснила, что подобные предложения не решат проблемы с нехваткой украинских военных в зоне спецоперации.

При этом Тимошенко добавила, что мобилизация на Украине является необходимой мерой.

В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко, представляющий фракцию «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко, предупредил, что представленный законопроект принимать нельзя и его следует изменить.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский проинформировал, что генеральный штаб ВСУ попросил у него мобилизовать дополнительно ещё 450-500 тысяч человек. Вместе с тем он отметил, что пока не утвердил это решение.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг информацию о мобилизации почти 500 тысяч человек, однако признал потребность украинских войск в личном составе. 26 декабря правительство Украины внесло в Раду законопроект о мобилизации. Текст документа не публиковался.