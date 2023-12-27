Киев, 27 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обратился за помощью после неудач на фронте. Об этом стало известно 27 декабря.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Главком ВСУ обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие», — говорится в материале издания Newsweek.

Как отметили авторы материала, требование Залужного появилось на фоне успехов российских войск в зоне специальной военной операции и их продвижения на тактических направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, громким успехом российских войск стало освобождение от ВСУ донецкой Марьинки, о котором президенту России Владимиру Путину доложил 25 декабря министр обороны страны Сергей Шойгу.

День спустя потерю населённого пункта признал и Залужный. Он сказал, что такого города больше нет и военные Украины покинули его.

Как заявила член Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, Залужный не скорбит о потере Марьинки, так как этот город не является украинской землёй.

Позже главком ВСУ допустил повторение сценария Артёмовска в Авдеевке. Такое заявление он сделал на фоне потери Марьинки. По его словам, ведение военных действий подчиняется своим законам, не зависящим от воли депутатов или журналистов.