Киев, 27 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Новый законопроект о мобилизации на Украине, внесённый на рассмотрение в Верховную раду, демонстрирует неуважение к населению, но это может обернуться против руководства страны, заявил депутат украинского парламента Евгений Шевченко 26 декабря на YouTube-канале политолога Вадима Карасёва.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же «собаки» станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — сказал политик.

Шевченко назвал попытки властей загнать украинцев в армию жестокими и не имеющими логики. По его мнению, цель у нового законопроекта — отомстить тем, кто не хочет отправляться на фронт. Он также заявил, что положения этого документа нарушают права и свободы граждан Украины.

Законопроект о мобилизации подготовило украинское правительство и внесло на рассмотрение в Раду 25 декабря. Его текст опубликовали на следующий день. Власти намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, а также лишить уклонистов права на госуслуги, в том числе на оформление загранпаспорта и других документов.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 26 декабря заявила, что её партия «Батькивщина» не будет голосовать за проект закона о мобилизации. Она назвала инициативу противоречащей Конституции и неспособной решить проблему с нехваткой людей в ВСУ.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) от партии «Европейская солидарность» заявил, что этот законопроект нельзя принимать в изначальном виде.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 17 декабря заявил, что в стране больше никто не желает ехать на фронт, мужчины стремятся уклониться от призыва. При этом он признал почти нулевую эффективность бойцов, загнанных в ВСУ против их воли.