Москва, 27 декабря, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала выездную проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой, сообщил 27 декабря источник «Известий».

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«Проверка коснётся периода с 2020 по 2023 год», — рассказал собеседник издания.

В материале также говорится, что весной 2023 года налоговая служба уже интересовалась финансовой деятельностью Ивлеевой. Она должна была погасить задолженность, но так этого и не сделала. Теперь ФНС установит правильность исчисления и сроки уплаты налогов блогера.

Как сообщало ИА Регнум, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 21 декабря призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

Также 26 декабря стало известно, что Хамовнический суд в Москве принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей в связи с тем, что она организовала «голую» вечеринку. Иск подал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Скандальная «голая» вечеринки, устроенная Ивлеевой, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали многие звёзды шоу-бизнеса. Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого многим из артистов, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и саму Ивлееву пришлось объясняться.

Однако звёзды шоу-бизнеса столкнулись с последствиями скандальной вечеринки. МТС исключила Ивлееву из числа амбассадоров бренда. Киркорова решили убрать из новогодних шоу на российском телевидении. Из передач также могут вырезать певицу Лолиту и Ивлееву.