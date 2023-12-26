Москва, 26 декабря, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы принял иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей в связи с тем, что она организовала «голую» вечеринку в клубе Mutabor, сообщил 26 декабря РЕН ТВ адвокат Владислав Ватаманюк.

Кадр из видео Анастасия Ивлеева

«В результате такого мероприятия был причинён значительный нравственный ущерб миллионам российских граждан вследствие нарушения достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей», — сказал он.

Адвокат уточнил, что суд пока не назначил дату рассмотрения иска, пока можно уверенно сказать, что это будет в первой половине 2024 года.

Иск к Ивлеевой подал актёр, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Кроме взыскания 1 млрд рублей, истец требует запретить блогерше сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях. Вырученные деньги Иншаков пообещал направить в фонд поддержки участников СВО и их семей.

Как сообщало ИА Регнум, участники «голой» вечеринки начали извиняться перед обществом. Позировавшая там на фото и видео журналистка Ксения Собчак заявила, что не хотела никого обидеть. Она также считает неуместными публикацию публикации об этом мероприятии, так как оно было закрытым.

Певец Дима Билан заявил, что не знал заранее, что наденут другие участники вечеринки, хотя знал о дресс-коде. Народный артист Филипп Киркоров раскаялся в том, что пришёл на этот праздник, и заявил, что был там только пять минут, но покинул клуб, когда увидел происходящее.