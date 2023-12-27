Москва, 27 декабря, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву исключили из списка амбассадоров компании МТС после «голой» вечеринки, устроенной ею в московском клубе Mutabor 20 декабря.

Кадр из видео

В честь 30-летия МТС организовала новогоднюю акцию, в рамках которой клиенты могли выиграть встречу с амбассадорами Ивлеевой и шоуменом Дмитрием Нагиевым. С 26 декабря в списке остался только Нагиев.

Также 26 декабря стало известно, что Хамовнический суд в Москве принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей в связи с тем, что она организовала «голую» вечеринку. Иск подал актёр, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Он также потребовал запретить блогеру сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях. Вырученные деньги Иншаков пообещал направить в фонд поддержки участников СВО и их семей.

Дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали многие звёзды шоу-бизнеса. Среди них, в частности, певица Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак. После негативной реакции общественности на произошедшее Ивлеева извинилась и заявила, что вырученные средства направит в благотворительные организации.

Ранее, 26 декабря, зрители потребовали убрать из новогодних передач Лолиту Милявскую, которая посетила «голую» вечеринку. Она призвала всех оставаться людьми, никому не желать плохого и попробовать вместе сохранить новогоднее настроение.