Москва, 27 декабря, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Певцу Филиппу Киркорову объявили бойкот на российском телевидении, народного артиста вырежут из новогодних эфиров, сообщило 27 декабря МК.RU.

Кадр из видео «Филипп Киркоров — Романы»

«Уже известно, что мы не увидим Киркорова в финале «Маски», в «Голубом огоньке», — говорится в материале.

Более того, вероятно, что артист не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. При этом сцены с поп-королем вырежут и переснимут с другими артистами.

В материале также говорится, что большую часть номеров с участием поп-короля записали ещё в ноябре.

Кроме Киркорова, из новогодних шоу вырежут певицу Лолиту Милявскую и блогера Настю Ивлееву.

Как сообщало 24 декабря ИА Регнум, Киркоров оправдался перед пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым за участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что, когда понял, в чём именно ему предстоит участвовать, резко передумал.

Скандальная «голая» вечеринки, устроенная Ивлеевой, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали многие звёзды шоу-бизнеса. Среди них, в частности, певец Дима Билан, журналистка Ксения Собчак, певица Лолита. После негативной реакции общественности Ивлеева извинилась и пообещала направить вырученные средства в благотворительные организации.

Зрители также потребовали убрать из новогодних шоу певицу Лолиту. Она заявила, что её участие в «голой» вечеринке не понравилось поклонникам и они написали письма с просьбой вырезать её из всех существующих новогодних передач. Сама Лолита отметила, что с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. При этом всё же певица призвала всех оставаться людьми, никому не желать плохого и попробовать вместе сохранить новогоднее настроение.