Москва, 26 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Зрители потребовали убрать из новогодних передач российскую певицу Лолиту Милявскую после скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. В ответ на это Лолита записала видеообращение в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Выяснилось, что не понравилось это такому количеству людей. Письма, по их мнению, справедливые, они пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач. И наверно, справедливо, а я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять её», — заявила Лолита.

Певица также призвала всех оставаться людьми, никому не желать плохого и попробовать вместе сохранить новогоднее настроение.

Лолита при этом добавила, что с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Более того, певица подчеркнула, что шла она не на «голую» вечеринку, а на арт-выставку. При этом вечеринку назвали «голой» иронично, отметила она.

Дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса. После негативной общественной реакции на произошедшее Ивлеева извинилась, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 21 декабря призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

Певец Филипп Киркоров 24 декабря заявил, что обещал Ивлеевой поучаствовать в мероприятии, но когда пришёл и увидел, сказал помощнице, что останется только на бэкстейдж и уедет.