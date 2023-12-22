Санкт-Петербург, 22 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург из Республики Дагестан доставили 18-летнего Турала Мамедова, лидера банды, члены которой нападали на прохожих в Северной столице. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

В СК отметили, что банда из молодых людей систематически нападала на петербуржцев и провоцировала драки в общественных местах, что вызвало серьёзную обеспокоенность среди жителей Санкт-Петербурга касаемо своей безопасности.

«Организатор совершения вышеуказанных преступлений Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что, помимо Мамедова, уголовное дело возбудили в отношении 15 человек, среди которых граждане Азербайджана и Таджикистана. Они находятся под стражей. Сам Мамедов обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды).

Как передавало ИА Регнум, видео, где компания молодых людей оскорбляет и избивает прохожих в Санкт-Петербурге, появилось в интернете в середине октября. Инцидентов было несколько, они происходили возле станций метро и в торговых центрах. После общественного резонанса председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку, в результате которой ведомство возбудило уголовное дело о хулиганстве.

После этого Мамедов скрылся от правоохранителей в Азербайджан.

Кроме того, стало известно, что незадолго до побега обвиняемый получил повестку в военкомат.

Позже, 3 ноября, Мамедова задержали в Азербайджане, а 15 ноября его экстрадировали в Россию.