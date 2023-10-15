Санкт-Петербург, 16 октября, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить распространённое в Сети видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. Об этом сообщили 15 октября в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нападение

Провести проверку и возбудить уголовное дело поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову.

Исходя из кадров на видео, компания неизвестных избивает, оскорбляет прохожих в Петербурге, выбирая места у метро, рядом с торговыми центрами. При этом участники снимают всё и выкладывают ролики в Сеть.

«Полицией уже приняты меры к установлению и задержанию подозреваемых выходцев из Азербайджана», — добавили в СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября полиция задержала двух мигрантов, напавших на девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга. Уроженцам Таджикистана не понравилось, что у девушек на лице был пирсинг и покрашены в необычный цвет волосы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Нападавшими на девушек с ножом оказались Мухаммад Бобозода и Джоми Кимсанов.

В Каменске-Уральском полиция задержала двух мужчин, которые 1 августа избили и бросили в фонтан 18-летнюю девушку с цветными волосами.