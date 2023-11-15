Москва, 15 ноября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Лидера банды треш-блогеров, избивавших прохожих на улицах Санкт-Петербурга, Турала Мамедова экстрадировали из Азербайджана в Россию. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кадр из видео

«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В России его обвинили в хулиганстве и действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку.

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Как сообщало ИА Регнум, 18-летнего Турала Мамедова — лидера банды треш-блогеров, избивавших петербуржцев, задержали в Азербайджане 3 ноября.

Подозреваемый ранее скрылся от правоохранителей. Судом в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил в международный розыск. Позднее стало известно, что незадолго до побега в Азербайджан Мамедов получил повестку в военкомат.

Видео, где компания молодых людей оскорбляет и избивает прохожих в Петербурге, появилось в интернете в середине октября. Инцидентов было несколько, они происходили возле станций метро и в торговых центрах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. После изучения обстоятельств ведомство возбудило уголовное дело о хулиганстве.

Полиция задержала шестерых подозреваемых. Четверых из них отправили под арест. Двух задержанных обвинили по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства по признакам национальности с применением насилия.

Задержанными оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья, им было от 16 до 18 лет.