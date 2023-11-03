Баку, 3 ноября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Лидера банды треш-блогеров, избивавшей жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане, сообщили «Известиям» в пресс-службе Азербайджанской диаспоры Северной столицы.

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«Направили запрос с российской стороны в соответствии с конвенцией», ― заявила пресс-секретарь Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова.

Блогеры получили известность благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали и избивали жителей Петербурга. По этому факту возбудили уголовное дело. Десять участников банды задержали. Скрывавшийся от следствия, Мамедов был в международном розыске. Сейчас он ожидает экстрадиции в Россию.

Глава азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев подтвердил «Ъ-СПб» информацию о задержании Мамедова. По его словам, запрос на выдачу лидера туже есть и он одобрен.

Семья задержанного уже принесла извинения жертвам группировки.

Как 16 октября сообщало ИА Регнум, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкинпоручил проверить распространённое в Сети видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. На распространённых в интернете кадрах группа людей избивала, оскорбляла прохожих в Санкт-Петербурге, выбирая места у метро, у торговыми центрами.

Сотрудники полиции 17 октября задержали в Санкт-Петербурге пятерых предполагаемых участников группы, избивавшей случайных прохожих. Задержанными оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья, им было от 16 до 18 лет. Также полиция задержала 18-летнего жителя Санкт-Петербурга.

В городе 18 октября прошли обыски у возможных соучастников избиения прохожих. После задержания шести подозреваемых возбудили несколько уголовных дел.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в апреле заявил, что проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних должно караться лишением свободы или выплатой штрафа.

Кроме того, в конце сентября полиция задержала двух мигрантов, напавших на девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга. Ими оказались уроженцы Таджикистана. Мужчинам не понравилось, что у девушек на лице был пирсинг, а волосы покрашены волосы в необычный цвет.