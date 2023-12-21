Геническ, Херсонская область, 21 декабря, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста. Об этом 21 декабря сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно», — написал Сальдо.

Он отметил, что сорвана очередная провокация киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес 5 декабря заявил, что ВСУ якобы смогут уничтожить Крымский мост, если США и Германия передадут Киеву достаточное количество управляемых дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Taurus. По его словам, мост можно повредить либо массированной атакой мощными ракетами в нескольких местах, либо массовыми ударами по одной точке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре 2023 года отмечал, что возможности украинской армии после получения ракет ATACMS существенно не изменятся, а потому Киев не сможет переломить ситуацию на фронте. По его словам, нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 1 ноября, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции шесть ракет ATACMS.

Бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев подтвердил 28 октября, что ракеты ATACMS уничтожили огнём зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Скорость полёта американских ракет не превышает 1400 м в секунду, что делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС, констатировал он.