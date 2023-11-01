Москва, 1 ноября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 1 ноября, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 37 самолётов ВСУ и шесть ракет ATACMS.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Уничтоженный самолет ВСУ

В частности, по целям отрабатывали российские средства противовоздушной обороны.

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«Ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения, в том числе 37 самолётов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», — сообщил он на селекторном совещании в Минобороны.

Помимо этого, Шойгу заявил, что, если отталкиваться от имеющегося опыта, силы ПВО способны сбить все запланированные к поставке Киеву американские истребители F-16 примерно за 20 дней. Глава Минобороны подчеркнул, что 37 самолётов — практически в два раза больше того, что обещали поставить украинской стороне западные партнёры.

«То есть при такой работе наших систем это примерно на 20 дней работы», — подытожил министр.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу также заявлял, что в российские войска поступили новые зенитно-ракетные комплексы, благодаря которым уже сбили более 20 самолётов ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с агентством отметил, что после этого украинские военные 10 раз подумают перед тем, как садиться за штурвалы F-16, которые им обещал Запад. По его мнению, эти истребители ждёт та же судьба, что их предшественников в зоне боевых действий, так как они не являются сложной целью, которую бы не заметили российские радиолокационные станции.

Бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев подтвердил 28 октября, что ракеты ATACMS уничтожили огнём зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Скорость полёта американских ракет не превышает 1400 м в секунду, что делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС, констатировал он.