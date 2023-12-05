Вашингтон, 5 декабря, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины будут способны уничтожить Крымский мост, если США и Германия передадут достаточное количество управляемых дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Taurus, написал в своей статье для Foreign Affairs бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он добавил, что разрушить мост можно либо массированной атакой мощными ракетами в нескольких местах, либо массовыми ударами по одной точке.

По мнению Ходжеса, пока союзники не предоставят Украине высокоточное оружие в большом количестве, Крымский мост будет продолжать служить «российским военным усилиям».

Как передавало ИА Регнум, иранское издание Farda News сообщило, что США планировали напугать Россию, скрывая поставку Украине ракет большой дальности ATACMS, но эта попытка провалилась. По словам одного из американских чиновников, ракеты передали Украине тайно, чтобы застать врасплох Россию. Но сами же США косвенно признали, что они не достигли своих целей, говорится в статье. В издании отметили, что в Москве заранее знали о дальности полёта и других характеристиках ракет, а также планы Вашингтона передать их Киеву. С учётом этого ATACMS не оказали значительного влияния на ситуацию на фронте. Авторы статьи подчеркнули, что русских почти никогда не получалось застать врасплох.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ATACMS применили в ночь на 17 октября по Бердянску Запорожской области. Российские средства ПВО отразили атаку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре 2023 года подчеркнул, что возможности ВСУ после получения ATACMS существенно не изменятся, а потому украинская сторона не сможет переломить ситуацию на фронте. Он добавил, что нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.