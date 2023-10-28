Москва, 28 октября, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев подтвердил, что на Украине ракеты ATACMS производства США были уничтожены огнём зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРС С-400

Эксперт пояснил, что российские средства противовоздушной обороны, вплоть от зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и до ЗРС С-400, способны поражать ATACMS.

Скорость полёта американских ракет не превышает 1400 м в секунду, это делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС, констатировал в беседе с ТАСС Бижев.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября российские войска впервые сбили в зоне специальной военной операции две американские ракеты ATACMS, стоящие на вооружении ВСУ.

Кроме того, были перехвачены зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Первая партия ATACMS была доставлена на Украину осенью 2023 года.

По информации Минобороны от 26 октября, российские ПВО за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS И GLSDB, а также уничтожили 27 украинских беспилотников около населённых пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России получили новые зенитно-ракетные комплексы, применяя которые удалось сбить больше двух десятков украинских самолётов. Такой успех был достигнут благодаря использованию зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

Военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что после потери 24 самолётов за несколько дней украинские военные не раз подумают, прежде чем сесть за штурвалы F-16, которые им передаст НАТО.