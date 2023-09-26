Москва, 26 сентября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Решение властей в США о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS не изменит исход специальной военной операции России, оружия, которое было бы способно серьёзно изменить расстановку сил, не существует, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь можно каждый раз повторять и повторять один и тот же комментарий: всё это никоим образом не может повлиять на суть спецоперации, на ее исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум ранее, американские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что президент США Джозеф Байден пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому поставку на Украину небольшой партии ракет дальнего действия ATACMS. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби 25 сентября заявил, что Белому дому «пока нечего сказать» о таких возможных поставках.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 26 сентября сказал, что Киеву «хотелось бы» получить такие ракеты. Он также рассказал о существовании «договорённости», согласно которой для ударов по территории России ATACMS использоваться не будут. Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей это «ограничение» не касается.

Кирби 25 сентября также подтвердил, что первая партия американских танков Abrams доставлена на территорию Украины. О каком количестве единиц техники идёт речь, он не уточнил. Новые поставки будут произведены в течение ближайших недель, сказал координатор. Американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники ранее сообщила, что первая партия Abrams была доставлена на Украину 23 сентября, то есть раньше запланированного срока.