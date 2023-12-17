Москва, 17 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» на съезде 17 декабря поддержала кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Владимир Путин

На съезд правящей партии на площадке международной выставки-форума «Россия» в 75-м павильоне ВДНХ прибыли 492 делегата.

Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С просьбой участвовать в выборах к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Президент ответил согласием.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование пройдёт в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Трёхдневное голосование на президентских выборах в России состоится впервые. Известно также, что досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Центризбирком 11 декабря принял решение провести президентские выборы в новых регионах, где действует военное положение.

Самовыдвижение президента Путина на выборы главы государства 16 декабря поддержало собрание инициативной группы избирателей. Кроме того, стали известны имена вошедших в список «команды Путина» на выборах. В него, в частности, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют более 78% россиян. При этом 75,8% опрошенных одобряют деятельность главы государства. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что Путин дорожит поддержкой, оказываемой ему большинством россиян.